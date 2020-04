Coronavirus in Umbria: un solo caso su 1.500 tamponi e sempre più guariti, ma c'è un decesso

Segnali ancora incoraggianti nel bollettino fornito oggi (venerdì 24 aprile) dalla Regione Umbria sull'emergenza coronavirus. Un solo caso positivo riscontrato sugli oltre 1.500 tamponi eseguiti e ulteriore calo dei pazienti attualmente positivi (55 in meno di ieri) mentre aumentano i guariti (+55 mentre ieri erano stati 26) anche se purtroppo si registra un nuovo decesso, che porta a 62 il numero dei morti in Umbria dall'inizio della pandemia.

Questi i dati forniti dalla Regione aggiornati alle ore 8 di oggi: "Complessivamente 1.363 persone (+1 rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 434 (-55). I guariti sono 867 (+55); risultano 112 clinicamente guariti (-22); i deceduti sono 62 (+1)".

Dei 1.363 pazienti positivi "attualmente sono ricoverati in 113 (- 6); di questi 19 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.156 (- 87); sempre alla stessa data, risultano 13.745 (+ 331) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 24 aprile, sono stati effettuati 30.524 tamponi (+ 1.513)".