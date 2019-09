Coltivavano e spacciavano cannabis, un'intera famiglia nei guai

Padre, madre e figli coltivatori di marijuana scovati dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Montefalco coadiuvati dalla Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un uomo di 67 anni e i due figli di 34 e 18 anni, e denunciato in stato di libertà per lo stesso reato la madre di 57 anni.

In un appezzamento di terreno, vicino alla loro abitazione in un frazione del Comune di Montefalco, l’intera famiglia aveva dato vita ad un vera e propria azienda dedita alla coltivazione, essicazione e successivo smercio di Cannabis Indica.

Dopo aver effettuato servizi di avvistamento dell’intera area, ieri pomeriggio, i Carabinieri di Montefalco sono intervenuti sul luogo ed hanno rinvenuto 590 piante di Cannabis Indica ancora interrate nel campo che i proprietari avevano recintato e ben coperto con teloni per eludere ogni attenzione.

Nella loro abitazione, i militari hanno trovato 108 piante di cannabis già raccolte e custodite all’interno di una rimessa per la fase dell’essicazione nonché lampade ultraviolette necessarie per il pre-trattamento dei semi della cannabis. Non solo Cannabis Indica ma anche hashish già confezionata per lo spaccio è stata sequestrata durante la perquisizione.

Attività di ricerca ha interessato anche un’abitazione di Foligno in uso ad uno degli arrestati dove sono stati sequestrati ulteriori grammi di hashish.

Tutto lo stupefacente rinvenuto assieme alle attrezzature e relativi congegni elettronici utilizzati per la coltivazione sono stati sottoposti a sequestro.

Importante il supporto fornito dalle unità cinofile dell’Arma dei Carabinieri arrivate dal Nucleo di Firenze e dal personale della Stazione Carabinieri Forestale di Foligno.