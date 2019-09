Cibo spazzatura, tutto quello che i nostri figli non dovrebbero mangiare

Ormai la cultura del buon mangiare è abbastanza diffusa, sebbene una recente indagine di Coldiretti abbia dimostrato che in Umbria i nostri figli assumano troppe calorie per le merende.

Il cosiddetto cibo spazzatura, conosciuto anche come 'junk food', è quel cibo malsano con bassi valori nutrizionali, eccessivo livello di zuccheri e grassi, è responsabile di seri problemi di salute, tra cui obesità e malattie cardiovascolari. Basti pensare che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che è opportuno evitare la somministrazione di zucchero ai bambini al di sotto dei due anni di età. Per questo motivo dovremmo assolutamente evitare il cibo spazzatura e soprattutto mai darlo ai nostri figli. Volete degli esempi?

Caramelle gommose - Questo tipo di caramelle contengono alte quantità di zucchero, coloranti artificiali e gelatina, elementi tutt'altro che sani per la salute di un bambino.

Patatine fritte - Adorate da grandi e bambini, sono in realtà dannose perché contengono acrilammide, sostanza cancerogena che si forma durante la cottura degli alimenti, come le patate.

Bevande gassate - Le bevande gassate sono ricche di calorie, zuccheri e coloranti.

Biscotti - Molti tipi di biscotti contengono grassi saturi e idrogenati che possono causare un aumento del colesterolo. E’ sempre meglio optare per quelli semplici realizzati con pochi ingredienti.

Succhi di frutta - La fibra contenuta nella frutta fresca si perde durante il processo di preparazione industriale, mentre lo zucchero rimane in grande quantità.

Salse pronte - Le salse e i sughi pronti contengono molti conservanti e grassi e risultano essere particolarmente dannosi per la salute dei bambini.

Pancarrè e panini industriali - Contiene alcool etilico che serve per conservare al meglio il pane in cassetta. Proprio per questo motivo è altamente sconsigliato per i bambini, il cui organismo non è in grado di metabolizzare l'alcool presente anche se in quantità altamente ridotte.

Dado da cucina - Il dado è ricco di grassi e contiene glutammato, un esaltatore di sapidità (spesso contenuto anche in certi tipi di snack salati e patatine) e per questo motivo non è adatto ai più piccoli perché li assuefà a un tipo di cibo molto saporito.

I negozi che vendono cibo biologico a Perugia:

NaturaSì

Via C. Piccolpasso, 119, 06128 Perugia PG tel 075 997 5149 web: www.naturasi.it

NoiBio

Via della Valtiera, 293, 06135 Perugia PG tel 327 381 8033 web: www.noibio.it/

Dolce Bio Perugia

Corso Pietro Vannucci, 93, 06121 Perugia PG

Piacere Terra Perugia

Via Antonio Gramsci, 151, 06073 Corciano PG tel 075 808 5077 web: www.piacereterra.it/

Salse Veg

Str. Lacugnano Giardino, 14, 06132 Perugia PG tel 320 601 1100 web: www.salseveg.it/