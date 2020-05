Coronavirus, annullata l'edizione 2020 di Umbria Jazz. Romizi: "Notizia dolorosa"

Niente edizione 2020 di Umbria Jazz. E Festival del Giornalismo. Il coronavirus si abbatte sugli eventi di Perugia. "Il fatto che per l’edizione corrente questa splendida manifestazione non ci sarà ci rattrista molto". Parole del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, affidate a un post su Facebook.

L'annullamento dell'edizione "è una notizia dolorosa - sottolinea Romizi - , che si aggiunge all’altra grande perdita di qualche settimana fa relativa al Festival del Giornalismo. Due grandi opportunità per Perugia, due grandi eventi che da sempre ci rendono orgogliosi e che hanno contribuito a far conoscere la nostra città in tutto il mondo".

Ancora il primo cittadino di Perugia: "Ma, come espresso dagli stessi organizzatori di UJ, questo è solo un arrivederci, un arrivederci che ci fa male, che ci pesa ma che d’altra parte ci aspettavamo e comprendiamo. Non ci resta che attendere con ansia il prossimo anno, quando le note del jazz torneranno a essere la migliore colonna sonora delle nostre serate estive".