VIDEO Auto nella scarpata recuperata con l'elicottero: spettacolare intervento dei vigili del fuoco

In azione sulla montagna di Casamorcia (Gubbio) l’equipaggio del reparto volo di Arezzo e il nucleo speleo-alpino-fluviale di Perugia

Spettacolare intervento dei vigili del fuoco, effettuato per recuperare un fuoristrada incidentato precipitato il 7 ottobre scorso in una scarpata sulla montagna di Casamorcia, nel territorio di Gubbio. In azione l’elicottero del reparto volo di Arezzo e il nucleo speleo alpino fluviale di Perugia.