VIDEO Volley, Perugia è già pazza di Giannelli: Sirmaniaci scatenati alla presentazione

Sirmaniaci in delirio per SImone Giannelli: un bagno di folla al Quasar Village di Perugia, dove è stato presentato il nuovo palleggiatore della Sir Safety tra i cori dei tifosi in delirio.