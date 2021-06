VIDEO Vaccini in farmacia, il presidente regionale di Federfarma Augusto Luciani: "Ulteriore grande opportunità per la popolazione”

Le farmacie umbre compiono un passo in avanti rilevante con la figura del farmacista-vaccinatore, come già accade in diversi paesi europei, divenuta realtà. Sono 116 le farmacie regionali presso le quali sarà possibile prenotare la vaccinazione per soggetti compresi tra i 60 ed i 79 anni; di queste 45 sono già operative (l’elenco è consultabile al sito web www.umbria.federfarma.it alla sezione ‘Servizi al Cittadino’ o sulla pagina Facebook ufficiale di Federfarma Umbria) mentre le altre lo saranno dai prossimi giorni. I farmacisti umbri sono stati debitamente formati tramite corsi teorici dell’istituto superiore di sanità e con formazione pratica svolta presso i centri vaccinali regionali alla presenza dei medici.