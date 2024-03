VIDEO Una sfilata "particolare" per solidarietà di Un'Idea per la Vita

L’evento a Santa Sabina ‘La primavera prende forma’ è stato organizzato in collaborazione con Kapriol. Moda, impresa e solidarietà: Bigmat Incaltiber a fianco di Un’idea per la vita onlus. Sfilata di abiti da lavoro e una raccolta fondi per sostenere il progetto Banca della parrucca