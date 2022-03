VIDEO Intervista alla Presidente Tesei, il Nodo di Perugia: "Il nuovo progetto di Anas tiene conto dell'impatto ambientale. Opera essenziale"

La Governatrice dell'Umbria ha fatto il punto sul Nodo di Perugia e il lavoro in sinergia con l'Anas per portare a termine il progetto con le modifiche del caso. Fondamentale l'incontro con i sindaci del territorio per una nuova fase dell'opera che vuole snellire in traffico in direzione Perugia e Raccordo