VIDEO Tamat presenta la raccolta fondi per l'iniziativa Fame di Civiltà. Obiettivo: finanziare orti per sfamare i poveri del Mali

Con il nuovo anno Tama, organizzazione non governativa, lancia la raccolta fondi per l'iniziativa che porta il cibo in un piccolo villaggio del Mali. Ralizzare un orto che sfami i suoi abitanti e che sia gestito da donne