Improvvisi scrosci d'acqua e forte vento si sono abbattuti nel pomeriggio di oggi su Perugia, da Madonna Alta a San Sisto e in centro storico. Il Downburst è un fenomeno meteorologico consistente in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale ed è stato segnalato in diverse zona della città, come riporta Perugia Meteo.