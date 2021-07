VIDEO L'omaggio per il lavoro svolto all'Itts Volta dalla preside Rita Coccia prossima al pensionamento: "Il territorio e le imprese hanno bisogno del nostro istituto"

La presentazione del bando Rework - la riforma del lavoro e del Buono Umbro per il lavoro - che si è svolta al Volta di Perugia, si è conclusa con il ringraziamento da parte dell’assessore Fioroni per il lavoro svolto in questi anni dalla dirigente scolastica, professoressa Rita Coccia, a nome della Regione Umbria. “Grazie a lei – ha detto, portando i saluti della Presidente della Regione Tesei e dell’assessore all’Istruzione Agabiti – questa scuola è diventata modello in Italia. Grazie soprattutto per quanto ha fatto per i nostri giovani, innovando l’offerta formativa dell’Istituto e offrendo così loro l’opportunità di formarsi e acquisire competenze importanti per l’inserimento sul mercato del lavoro”.