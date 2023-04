VIDEO Monteluce,avanti tutta: "Saldati i fornitori", per la Casa della Salute, ci siamo

"Prelios, il nuovo gestore del Fondo di Monteluce, ha saldato per intero gli appaltatori (circa 3 milioni di euro) e di conseguenza ha ripreso possesso di tutto il comparto". L’annuncio lo ha fatto in Consiglio regionale la presidente della Regione, Donatella Tesei, che ha così risposto a un’interrogazione in aula di Paola Fioroni (Lega)