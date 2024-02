VIDEO Materiali metallici per l’aeronautica: confronto su sviluppo di processi e materiali innovativi

Per favorire la collaborazione tra Università, Centri di ricerca e Industria e far dialogare la dimensione accademica con quella produttiva, l’Associazione italiana di metallurgia insieme al Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia e l’azienda di Terni Fucine Umbre hanno organizzato una giornata di studio dedicata ai materiali metallici per l’aeronautica.