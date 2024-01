VIDEO Marco Hromis e le primarie dimenticate del PD

I 150 iscritti del Pd che chiedevano le primarie portano Marco Hromis a fare conferenza stampa per ricordare che mancano 5 mesi alle elezioni e il partito e la coalizione non hanno ancora scelto il candidato. Domanda ancora più difficile chi sceglierà il candidato e come?