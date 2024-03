VIDEO Il sogno delle ragazze del rugby di Città di Castello

“Ragazze vi aspettiamo, la nostra è una realtà che deve crescere, noi abbiamo dato il via ora ci serve aiuto e rinforzi in squadra”, dicono in coro Elisa, Federica, Gloria, Eleonora, Matilde, Martina, Noemi, Giulia e Andrea, per ora, le nove atlete della costituenda squadra di rugby femminile