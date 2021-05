VIDEO Commissario Figliuolo: "Ora l'imperativo sono i 60enni: così abbiamo ridotto i ricoveri. Ma dal 3 giugno vaccini per tutti"

Il Generale ribadisce che non bisogna fare fughe in avanti ma consolidare le somministrazioni delle fasce più a rischio per far riprendere il normale corso negli ospedali. Dal 3 giugno nuove programmazioni per le altre fasce di età