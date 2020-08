VIDEO Umbria, il sindaco di Orvieto: "Mio figlio positivo al coronavirus dopo la vacanza in Sardegna"

Un video messaggio, come accadeva nelle settimane di lockdown, per comunicare: “Una questione personale che ritengo importante condividere”. Il sindaco di Orvieto Roberta Tardani annuncia: “Mio figlio, di ritorno dalla vacanza in Sardegna, è risultato positivo al Coronavirus. Sta bene e si trova nella sua casa in provincia di Varese, dove vive e lavora. Non è rientrato ad Orvieto. Dalla Sardegna è tornato direttamente nel nord Italia. Con la Usl abbiamo rintracciato tutti i contatti che ha avuto in vacanza. Alcune di queste persone sono state sottoposte a tampone, il cui esito è fortunatamente negativo. Sono in corso ulteriori accertamenti”.

Il primo cittadino poi aggiunge: “Desidero richiamare i ragazzi alla massima attenzione ed usare tutte le misure di precauzione necessarie. Il virus circola ancora purtroppo. C’è stato un allentamento della tensione tra i giovani. L’amministrazione sta adottando tutte le misure. Cerchiamo di essere attenti e rigorosi. Divertitevi ma usate il buonsenso per evitare la diffusione”.