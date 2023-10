VIDEO - Nove arresti per rapine ai danni degli spacciatori, estorsioni e tentato omicidio

Spacciatori legati e derubati, minacce con la pistola e accoltellamenti, estorsioni e spaccio di stupefacenti. Sono nove le persone raggiunte da misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari di Perugia.

Si tratta di sette italiani, gravemente indiziati a vario titolo dei reati di rapina aggravata, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti, e di due soggetti di origine albanese indagati uno per tentato omicidio e l'altro per spaccio di stupefacenti. Per sei è scattato l'arresto in carcere, per gli altri tre sono stati disposti gli arresti domiciliari.