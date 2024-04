VIDEO Marco Squarta è il candidato alle Europee per FdI. L'intervista al can candidato perugino

Presentata al Barton Park la candidatura per Marco Squadra alle Elezioni Europee per la Lista di Fratelli di'Italia. Una sfida difficile ma che il partito vuole vincere per portare un umbro, Presidente del Consiglio Regionale, a Bruxelles