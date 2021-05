VIDEO Perugia in Serie B, l'esultanza scatenata dell'assessore Pastorelli

"Mi congratulo con l’Ac Perugia Calcio, il Presidente Massimiliano Santopadre, la dirigenza, il tecnico Fabio Caserta, lo staff tecnico, la squadra e tutti i collaboratori, per il pronto ritorno in serie B", scrive l'assessore allo Sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, su Facebook. "Una promozione fortemente desiderata dopo l’amara retrocessione dello scorso agosto e che riposiziona l’AC Perugia in una categoria più consona alla storia e alla tradizione della stessa società. Una grande gioia da condividere con tutti i tifosi e gli appassionati del Grifo che anche quest’anno, pur nel pieno dell’emergenza sanitaria e i relativi divieti, non hanno fatto mancare il loro apporto in termini di affetto e vicinanza alla squadra. Una stagione dura, contraddistinta anche da momenti sportivamente difficili, dove tecnico e giocatori hanno saputo far valere le loro qualità, uno spiccato spirito di gruppo e quella tenacia, che è valsa la rimonta decisiva sul Padova. La promozione dell’AC Perugia rende più stimolante il lavoro che ormai da mesi l’Amministrazione comunale sta svolgendo in merito alla possibile realizzazione del nuovo Curi".