VIDEO Cento anni di Salesiani a Perugia pensando allo studente morto a Udine

Un pensiero a Lorenzo Parelli, il 18enne morto a Udine in fabbrica durante l'ultimo giorno di alternanza scuola lavoro, lo ha rivolto il direttore dell'Opera Salesiana di Perugia, don Giovanni Molinari. Presentando gli appuntamenti per il centenario, il direttore ha ricordato l'importanza della formazione che negli istituti salesiani viene fatta da sempre. Istituti come quellooi che lo stesso Lorenzo frequentava a Udine. La grande famiglia dei Salesiani si è voluta così stringere idealmente ai parenti della giovanissima vittima