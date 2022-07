VIDEO Centrale Umbra, incendio in superstrada: camion divorato dalle fiamme

Camion in fiamme lungo la Centrale Umbra, superstrada chiusa al traffico. E' successo nel pomeriggio di giovedì 14 luglio all'altezza di Spello. Sul posto i vigili del fuoco di Assisi e Foligno, la polizia stradale, il 118 e il personale di Anas.

"La chiusura - scrive Anas - si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Le deviazioni sono segnalate in loco".