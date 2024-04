VIDEO A Corciano proposto il "daspo urbano" per le baby gang

Per contrastare il fenomeno delle baby gang in gran parte dei quartieri di Corciano la minoranza propone il "daspo urbano" che mira a reprimere i violenti fenomeni delle baby gang e l'abbandono scolastico, introducendo un inasprimento delle sanzioni nei casi di spaccio e l'arresto in flagranza. Un cambio del regolamento di polizia municipale per porre fine al fenomeno