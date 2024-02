VIDEO Alla FisioCam 300 screening cardiovascolari gratuiti

FsioCam e associazione Nicola Camicia fanno oltre 300 screening gratuiti per il controllo vascolare per la prevenzione di ictus e infarti. Uno staff di volontari, fa analisi del sangue, controllo pressione e cardiogramma per aiutare le persone, a titolo gratuito, per la prevenzione di una salute migliore