VIDEO - Brucia il carrello delle pulizie, paura a scuola per un principio di incendio

Un principio di incendio, prontamente domato, si è sviluppato in un ripostiglio per gli attrezzi delle pulizie alla scuola "Capitini". Le fiamme sono partite da un carrello per le pulizie, con i prodotti che hanno subito preso fuoco, riempiendo di fumo il corridoio. L'allarme è subito scattato e le fiamme sono state spente, arieggiando il corridoio per far uscire il fumo, senza provocare alcun danno ad alunni, docenti e personale scolastico.