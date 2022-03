VIDEO Eurochocolate a "Passo d'uovo": nuova location, arte e solidarietà

Location nuova e nuova formula per Eurochocolate che si è fatta in due. In autunno, per il tradizionale appuntamento, il festival del cioccolato si è svolto a Umbria FIere. Adesso, in periodo pre pasquale, la prima edizione primaverile che trova i Giardini del Frontone. Un'occasione per riscoprire questo luogo cittadino. Oltre al coinvolgimento dell'Accademia di Belle Arti, ci sarà un'iniziativa a favore dell'Ucraina. Per la presidente Donatella Tesei, sarà un momento importante per la promozione del terriotorio, non solo di Perugia.