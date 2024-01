VIDEO I 100 anni di Ero Sartorello il più vecchio fornaio di Città di Castello

Dal Polesine alluvionato Ero Sartorello arrivò a Città di Castello per fare il fornaio e lo ha fatto per un tempo lunghissimo, diventando mestro dei panificatori. Il sindaco Secondi consegna a Ero la targa ricordo per i suoi 100 anni