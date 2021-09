VIDEO Ripresa economica, Tesei: "Dall'Umbria segnali positivi, lavoriamo sulla defiscalizzazione"

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha accolto il ministro dello Svilppo economico, Giancarlo Giorgetti, in visita in Umbria. Dopo Nocera, il ministro ha incontrato gli imprenditori ad Assisi.

Un'occasione, per la presidente, per delineare il prossimo futuro anticipato da segnali positivi, dal turismo ma non solo, ha spiegato, da cogliere e valorizzare. Anche attraverso interventi "politici" a sostegno della defiscalizzazione e con il sostegno da parte dello Stato che, dice ancora la presidente, non devono venire meno.