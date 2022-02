VIDEO Covid, vaccinazioni nelle scuole di Perugia: "Ora posto c'è". Ma c'è il "problema quarantene"

È partita oggi, martedì 1° febbraio, all’interno delle scuole del Distretto del Perugino la vaccinazione volontaria anti virus Sars Cov-2 per la fascia di età 5-11 anni. Dalle 14.30 si sono svolte le prime vaccinazioni, coordinate dal direttore del Distretto, Alfredo Notargiacomo, in collaborazione con Gianluca Tuteri, medico pediatra e vicesindaco del Comune di Perugia, presso la sala della Fondazione Sant’Anna, in viale Roma, per gli studenti dell’Istituto comprensivo Perugia 3.