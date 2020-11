VIDEO Perugia, nel mirino la nuova capolista Sudtirol: i grifoni sudano in palestra

Otto risultati utili consecutivi sono un ottimo bottino per il Perugia di Fabio Caserta, tornato così nei quartieri alti della classifica dopo un avvio difficile nel girone B di Serie C. I due recenti 0-0 ottenuti a Carpi e al Curi contro il Gubbio fanno però crescere la voglia di tornare al successo e con questo obiettivo i grifoni hanno ripreso a lavorare oggi, in vista della trasferta di domenica sul campo della nuova capolista Sudtirol (a +2 su FeralpiSalò e Padova e a +2 sul Grifo). "La settimana è iniziata con lavoro di prevenzione e forza" spiega il club, che ha postato alcune immagini dei biancorossi in palestra.