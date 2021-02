VIDEO Caserta promuove il mercato e avvisa: "Mantova arrabbiato, servirà un grande Grifo"

"Dopo una sconfitta pesante come quella subita dal Mantova (0-6 con il Padova, ndr) c'è sempre voglia di riscatto. È capitato anche a noi contro di loro all'andata (5-1, ndr) e dopo abbiamo reagito, quindi mi aspetto un avversari arrabbiato e mi aspetto dunque una grande prova del Grifo". Così Fabio Caserta ha caricato i biancorossi alla vigilia della sfida di oggi (domenica 7 febbraio, ore 17.30) contro i virgiliani al Curi. Una sfida in cui spera di riavere a disposizione qualche calciatore che era infortunato: "Proverò a recuperare Vano, Murano e Melchiorri (quest'ultimo alla fine non è stato convocato, ndr), mentre Minesso non ce la farà e non ci saranno nemmeno Rosi e Monaco". Qualche parola anche sul mercato, paragonando quello biancorosso a quello delle altri: "A parlare sarà sempre il campo e non è detto che prendere tanti giocatori a gennaio sia per forza una cosa buona"