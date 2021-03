VIDEO Gubbio-Perugia, Caserta: "Emergenza in difesa, ma il Grifo lotterà"

La conferenza stampa di Fabio Caserta, allenatore del Perugia, alla vigilia del 'derby' di domani (ore 17.30) al Barbetti contro il Gubbio: "Vietato sbagliare l'approccio - ha detto il tecnico -. Cambio modulo per l'emergenza in difesaa? Vediamo prima chi riuscirò a recuperare, poi c'è Vanbaleghem che può fare il centrale. Faremo di necessità virtù e lotteremo come sempre".