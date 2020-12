VIDEO Botti di capodanno: i consigli dell’Enpa per proteggere i nostri animali

Il Covid non ferma la tradizione dei 'botti' di Capodanno, come dimostrano i numerosi sequestri di materiale pirotecnico illegale in tutta Italia. Una tradizione di certo poco amata dagli animali, a cui ha pensato l'Enpa (Ente nazionale protezione animali) che ha stilato un decalogo con i consigli utili a rendere la notte di San Silvestromeno traumatica per i nostri cani e gatti e in generale per tutti i nostri 'amici a quattro zampe'.