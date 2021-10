VIDEO Antognolla, il borgo e il castello torneranno a nuova vita: alla scoperta del resort che sarà

Ad Antognolla, il resort di lusso che punta su sostenibilità e autosufficienza. Sarà aperto, secondo le previsioni, nel 2023 e darà lavoro, direttamente e come indotto, a circa 600 persone.

Il progetto Antognolla Resort and Residences prevede la ristrutturazione della tenuta medievale di Antognolla risalente al XII secolo, il restauro della cripta e degli affreschi del VI secolo, della storica cappella dei tempi di San Francesco d'Assisi, la conversione in un hotel di lusso da 107 camere e la creazione di più di 70 residenze private. A gestire l'operazione, Six Senses, operatore leader a livello internazionale, noto in tutto il mondo per il suo approccio sostenibile.

La struttura ricettiva, che prevede anche un ristorante gourmet nel cuore del borgo, si aggiunge e completa il campo da golf, recentemente premiato a livello nazionale, e il ristorante La Boiola, da anni punto di riferimento per gli amanti delle 18 buche e non solo.