VIDEO Welfare! Mosaico di Storie è lo spettacolo che la Fondazione Perugia porta al Morlacchi

Lenedi 3 aprile al Morlacchi va in scena lo spettacolo realizzato per i Bandi Welfare 2018/2019. Attori non professionisti che raccontano in un mosaico la loro esperienza con il Welfare e il terzo settore