Capodanno 2023: idee look scintillanti per festeggiare la fine dell’anno

Dopo il Natale, tutti pensano a cosa fare a Capodanno. Sia che tu scelga di festeggiare con gli amici o familiari o di rimanere a casa, magari organizzando una cena informale, scegliere il look perfetto per festeggiare la fine dell’anno è essenziale.

Ecco perché in questo articolo vogliamo proporti alcune idee di look per Capodanno.

Idee look Capodanno

La scelta dell'abbigliamento per il Capodanno dipende spesso dal tipo di evento a cui parteciperai. Ecco alcune idee di look semplici ma d'effetto, in base al tipo di evento:

cena elegante o festa di lavoro : scegli un vestito da sera lungo o corto, a seconda del dress code. Impreziosisci il tutto con gioielli eleganti e una borsa minimal.

: scegli un vestito da sera lungo o corto, a seconda del dress code. Impreziosisci il tutto con gioielli eleganti e una borsa minimal. festa informale con amici : in questo caso opta per un vestito casual, ma alla moda, come uno slip dress, oppure una combinazione di pantaloni e blusa. Puoi aggiungere accessori audaci per dare al tuo outfit un tocco più festoso.

: in questo caso opta per un vestito casual, ma alla moda, come uno slip dress, oppure una combinazione di pantaloni e blusa. Puoi aggiungere accessori audaci per dare al tuo outfit un tocco più festoso. party in discoteca : per una festa in un locale la parola d’ordine è osare, magari con un vestito corto al ginocchio, oppure un completo con pantaloni aderenti, un top e una giacca da blazer dal taglio over. Aggiungi tacchi alti per un tocco glamour.

: per una festa in un locale la parola d’ordine è osare, magari con un vestito corto al ginocchio, oppure un completo con pantaloni aderenti, un top e una giacca da blazer dal taglio over. Aggiungi tacchi alti per un tocco glamour. cena a casa o festa informale : scegli un vestito lungo da abbinare a un paio di tacchi oppure opta per un outfit dal mood maschile, con pantaloni wide leg e una camicia da indossare con una cravatta abbinata. Completa il tutto con un paio di tacchi comodi.

: scegli un vestito lungo da abbinare a un paio di tacchi oppure opta per un outfit dal mood maschile, con pantaloni wide leg e una camicia da indossare con una cravatta abbinata. Completa il tutto con un paio di tacchi comodi. festa a tema: in questo caso, scegli un outfit in linea con il tema dell'evento. Ad esempio, se la festa è a tema retrò indossa abiti vintage appropriati, mentre se è a tema anni 90’ opta per jeans skinny a vita bassa e una t-shirt, da abbinare ad anfibi e altri accessori che ci riportano indietro negli anni.

In generale, assicurati di essere a tuo agio con l'abbigliamento scelto e cerca di riflettere lo stile dell'evento. Aggiungi un tocco personale al tuo look per rendere la serata ancora più speciale. Infine, non dimenticare di considerare il clima e le condizioni meteorologiche, specialmente se parte della festa si svolge all'aperto.

Articolo originale