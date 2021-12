Più efficienza per le auto di oggi e di domani

Il percorso verso la transizione energetica sta subendo una forte accelerazione, con la politica che da una parte impone limiti sempre più stringenti alle emissioni nocive delle auto arrivando ad azzerare l’utilizzo dei motori a combustione in un arco di tempo tra il 2030 e il 2035, mentre le Case automobilistiche stanno lavorando su due fronti: quello dell’ibrido e quello dell’elettrico. La strategia di Ford in questo contesto si articola su un percorso ben definito che in questa fase vede prevalere la tecnologia ibrida con l’abbinamento di un motore elettrico ad un tradizione propulsore termico di ultima generazione con l’obiettivo di migliorare l’efficienza abbattendo in maniera consistente consumi ed emissioni.

Protagoniste di questa transizione energetica del marchio Ford sono la Puma e la Kuga. La prima viene proposta in versione micro ibrida grazie ad un motore elettrico spinto da una batteria che non ha bisogno di alimentazione esterna e si ricarica durante le fasi di decelerazione e di frenata. L’energia accumulata viene poi restituita al motore elettrico che interviene durante le fasi di accelerazione, fornendo così un aiuto concreto al motore a benzina contribuendo in maniera concreta alla riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2. La Kuga invece, oltre ad adottare la soluzione micro ibrida su alcune versioni, anche diesel, viene offerta con la tecnologia plug in, che vede il motore termico a benzina abbinato ad un motore elettrico alimentato da una batteria ad alta capacità che si ricarica principalmente attraverso una presa esterna. Questo consente alla Kuga plug-in diverse modalità di utilizzo, con il solo motore elettrico in grado di percorrere tra i 50 e i 60 Km a zero emissioni, ma allo stesso tempo può funzionare in modalità ibrida interagendo costantemente con il motore a benzina, garantendo una straordinaria efficienza abbinata al piacere di guida.

La soluzione totalmente elettrica di Ford invece si chiama Mustang Mach-E, un'auto che nel nome richiama il modello più sportivo del marchio su un corpo vettura da berlina coupè, ma che utilizza esclusivamente un potente motore elettrico in grado di offrire prestazioni esaltanti (da zero a 100 Km/h in soli 3 secondi) nel silenzio più assoluto, abbinando un'autonomia di oltre 400 Km e tempi di ricarica rapidi sulle colonnine da alta capacità. Ma allo stesso tempo Ford, nel suo percorso di transizione energetica, già nel 2022 rinnoverà radicalmente la gamma delle sue auto più conosciute, Fiesta e Focus, proponendo per questi modelli motorizzazioni esclusivamente ibride.