LA SEGNALAZIONE Va a pulire il fiume con un magnete speciale e trova una sorpresa esplosiva: un ordigno bellico

Una giornata diversa per un 34 enne di Cannara che mentre si trovava al fiume intento a raccogliere rifiuti si è ritrovato fra le mani un ordigno inesploso della seconda guerra mondiale. Ma Iniziamo dal principio ,si chiama Christian T. e ormai dai tempo si dedica a raccogliere rifiuti dai nostri fiumi e al recupero di materiali ferrosi con l'ausilio di un magnete speciale, questo l'ha portato a recuperare oggetti di diverso tipo come divani ,pezzi d'auto, motorini ma anche candelabri , monete ed anelli fra le altre cose, quello che non si aspettava è di "pescare" di nuovo un ordigno bellico inesploso.

Martedì 28 maggio si trovava al fiume Ose a Castelnuovo di Assisi , e verso le ore 11 raccogliendo il magnete ha notato che fra i chiodi e i ferri c'era un oggetto lungo circa dieci cm a punta e dopo averlo osservato meglio ha capito che doveva trattarsi di un ordigno inesploso, ed avendo già avuto alcuni mesi fa un esperienza simile si è affrettato a calarlo in acqua senza staccarlo dal magnete, dopo di che ha contattato il comando dei Carabinieri di Assisi che hanno prontamente mandato una pattuglia sul luogo , i quali una volta arrivati e avuto chiarimenti sulla dinamica del ritrovamento hanno mandato la foto dell'ordigno al nucleo artificieri che ha velocemente confermato che si trattava di un ordigno inesploso pericoloso e che assolutamente non andava mosso in alcuno modo, immediatamente le forze dell'ordine di Assisi hanno messo in sicurezza la zona e appeso i cartelli per segnalare il pericolo, ora si dovrà solo attendere il nucleo Artificieri che sul luogo deciderà il da farsi , se sarà possibile verrà disinnescata altrimenti verrà spostata e fatta brillare in una zona sicura .

Una giornata diversa finita fortunatamente bene per questo ragazzo che afferma che nonostante questo sia la seconda volta che rischia la vita con un ordigno inesploso, non ha la minima intenzione di rinunciare al suo intento di rendere le acque del nostro territorio Umbro più pulite, non possiamo che ammirare tanta dedizione alla natura e come noi tutti quei Follower che seguono il suo "lavoro" sui social.