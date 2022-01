LA SEGNALAZIONE | "Troppo bello per essere vero: ottengo una visita dermatologica urgente in 48 ore... ma per pagare online è impossibile"

Come sempre nel nostro spazio Le Segnalazioni dei Lettori publichiamo la testimonianza di una nostra lettrice che denuncia la difficoltà di pagare il ticket per le visite specialistiche. Buona Lettura.

Il mio medico, mi ha prescritto ieri mattina una visita dermatologica urgente in effetti l'appuntamento datomi dalla usl umbria1 e'stato tempestivo. dato che è stato fissato a domani, il problema è nato quando ho cercato di pagare il ticket on line o tramite le farmacie abilitate, ebbene il sito della regione per i pagamenti on line è irrangiungibile da qualche giorno, diverse farmacie non effettuano il servizio cup, al cup di piazzale europa e' un caosa immenso, mi domando ma nell'epoca del tempo reale è ammissibile una cosa del genere?In un momento del genere andrebbero potenziate le pratiche a distanza. nemmeno nel terzo mondo che poi sta diventando il nostro esistono problemi assurdi e facilmente risolvibili. La nuova governance si è seduta ed addormentata sugli allori? Grazie.