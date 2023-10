La denuncia dei lettori - Parco della Cupa, c'è un uomo accampato in una nicchia

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un lettore.

***

Abitando in viale Pellini attraverso spesso il parco della Cupa detto "il campaccio", la mattina del 17 settembre ho notato dei cartoni in un anfratto delle mura etrusche e di lì a poco è uscito un ragazzo di colore che dopo aver dormito ha scavalcato l'inferriata posta a recinzione della nicchia, si è lavato nella fontanella vicina e ha iniziato la sua giornata in giro per la città. Tale situazione si ripete tutte le mattine anche in viale Pellini sotto la curva tra il civico 51 e la fermata autobus nei pressi dell'ufficio permessi del Comune, dalle mie finestre ho visto molte volte dei "senzatetto" scavalcare la ringhiera e rifugiarsi nelle grotte sotto la strada proprio dove anni fa è stato rinvenuto il corpo senza vita di uno di loro. Penso che il Comune si dovrebbe mobilitare per evitare tali squallide situazioni per queste povere persone senza dimora.