La denuncia dei lettori - Perugia, crateri in via Benedetta

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di una lettrice sulle condizioni di via Benedetta.

Via Benedetta, Perugia, centro storico e zona universitaria, frequentata da studenti (sede Adisu, Casa della Studentessa) e turisti. Le spaccature del manto si sono trasformate in voragini profonde anche 10 cm. I poveri pedoni devono camminare rasenti al muro, per non parlare di ciò che accade in caso di pioggia. Ho inviato mesi fa segnalazione alla piattaforma del Servizio Segnalazioni del Comune di Perugia senza ricevere risposta, così come le numerose mail inviate dagli altri residenti.