La denuncia dei lettori - Sant’Enea, quella via in condizioni vergognose

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di una lettrice su una strada in condizioni pietose.

***

Buonasera. Vorrei segnalare la situazione vergognosa in cui versa via della Corolla, in località Sant’Enea, Perugia. La strada in salita porta al centro del paese ed è in situazione precaria da anni, nessuno interviene. Se non mettendo cartelli con velocità max 30km/orari. Ora la situazione, dopo anni di incuria, è questa: buche, al centro della strada, che occorre schivare per non danneggiare le auto. Ai lati, pericolose anche per chi cammina e ci può finire dentro. Vergognoso. Buche con diametro di 40cm, profonde anche 10cm. Vi metto alcune foto, sperando che le mostriate e che forse qualcuno le veda e intervenga (segnalato al comune di Perugia ad inizio 2023, nessuna risposta). Grazie.