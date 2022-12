Breast Unit dell'Ospedale di Perugia, i ringraziamenti di una paziente: "Professionisti di valore e di grandissima umanità"

Vorrei esprimere pubblicamente i più sinceri ringraziamenti e apprezzamenti a tutto il personale della breast unit dell'Ospedale di Perugia. Ho incontrato professionisti di valore e di grandissima umanità: la dott.ssa Mariotti, la specilizzanda dott.ssa Alessandrini, le infermiere, le oss tutte e il volontario Aucc che frequenta il reparto. Capita a ognuno di noi di attraversare nella vita momenti bui ma essere accolti e seguiti, come lo sono stata io, apre il cuore alla speranza e dà un inestimabile conforto. Purtroppo fanno più eco le cattive notizie, reputo invece fondamentale parlare della buona Sanità Pubblica e valorizzare le eccellenze che in essa operano. Sempre più spesso, purtroppo, quanto di ottimo viene fatto è reso possibile solo dalla buona volontà dei singoli ai quali va, ancor di più, reso merito. Spero che questo mio piccolo contributo possa servire a una riflessione proprio a difesa del SSN e al giusto e doveroso riconoscimento a quanti in esso lavorano con dedizione e passione. A. L.