LA SEGNALAZIONE Pronto soccorso ospedale di Perugia: un incubo per i miei due anziani genitori

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore che ci racconta l'esperienza vissuta al pronto soccorso di Perugia da parte dei suoi anziani genitori. Pronti a pubblicare le eventuali spiegazioni e motivazioni anche del nosocomio perugino.

********

Buongiorno, vorrei segnalare una situazione irreale vissuta ieri dai miei genitori al pronto soccorso di Perugia, premetto, mia madre ha 77 anni e mio padre 83 anni. Ieri mia madre è inciampata dalle scale dell'abitazione e ha battuto la testa, quindi, per sicurezza, alle ore 17,30 si sono recati al pronto soccorso per accertamenti. Bene, sono arrivati quasi alle 18,00 e sono usciti alle 5,30 del mattino del giorno dopo per poi avere un referto di solo contusione e niente danni rilevanti. Si possono tenere due persone anziane 11 ore in attesa? Non ho parole. Cordiali saluti, Massimo.