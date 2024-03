La denuncia dei lettori - Le dimenticate scalette di Madonna Alta

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un lettore sulle scalette 'dimenticate' di Madonna Alta.

***

Vorrei portare alla vostra attenzione queste dimenticate scalette del quartiere Madonna Alta. Sono ormai da tempo completamente dimenticate, nonostante rappresentino il fulcro di uno spostamento pedonale se dalla parte superiore del quartiere si intende andare alla parte commerciale sottostante (Farmacia e supermercato)o viceversa. Personalmente per i miei vent'anni non è certo complicato percorrerle completamente al buio, ma per un anziano questo è praticamente impossibile, per non parlare del degrado dei corrimano: tutti macchiati dalla vernice spray. La zona è di conseguenza pregna di teppisti che non si fanno scrupoli a drogarsi oppure a fare della street art non autorizzata. Io credo che come ogni città che si rispetti e nonostante il terreno poco pianeggiante, la città di Perugia debba favorire gli spostamenti pedonali, o comunque con mezzi che non siano automobili: sia per il benessere personale che ambientale.