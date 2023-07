La denuncia dei lettori - "Ogni mattina uno spettacolo di degrado e di squallore”

Riceviamo e pubblichiamo il dissenso di una nostra lettrice riguardo i rifiuti in via della Viola nel centro storico di Perugia.

***

Non bastano degli articoli su un giornale per cercare di risolvere una situazione di degrado e di assenza palese di senso civico, non solo nel comune cittadino che usufruisce di servizi, ma anche mancanza di senso civico in coloro che il servizio lo offrono.

È impensabile vedere le strade di una città o di una qualsiasi comunità, anche minore, ridursi in queste condizioni. Penso al futuro che ci aspetta a coloro che un giorno dovranno gestire la nazione, un paese, una cittadina che cosa possono combinare visto che, non hanno rispetto del bene comune e delle altre persone. Questa situazione di degrado continua a persistere e sussistere ogni giorno.

Ogni mattina mentre mi reco a lavoro lo spettacolo che mi si presenta, davanti ai miei occhi, in via della Viola è uno spettacolo di degrado e di squallore.

Bisogna iniziare a multare coloro che contribuiscono a questo degrado, e anche coloro che lo permettono. Perché, per come la vedo io, i responsabili sono anche coloro che forniscono i servizi notturni.