La denuncia dei lettori - Buche e canaloni, una strada pericolosissima

Si segnala che la strada Montebagnolo Valbiancara-da Contrada Santa Croce al bivio con Strada Cenerente Ponte Pattoli-, mai soggetta a bitumatura, soprattutto per le ultime piogge, è quasi impercorribile a causa di buche e canaloni con alto pericolo di incidenti per chi la percorre. Si fa notare che la strada è molto trafficata sia da mezzi agricoli che da ciclisti, motociclisti,pedoni e che, chi scrive, ha già subito danni alla propria autovettura ,con intervento dei vigili del fuoco, per svariate migliaia di euro.