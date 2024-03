LA SEGNALAZIONE DEI LETTORI Buche sull'asfalto e quell'asfalto pericoloso

STRADA DEL PINO A PILA: molto trafficata nei due sensi perché è una scorciatoia tra via Settevalli e la strada Pila-S.Martino in Colle, è piena di buche, alcune molto profonde. Alcuni rami e arbusti invadono la strada costringendo gli automobilisti a fermarsi quando ne arrivano altri in senso opposto con il rischio di rigare la fiancata. Per non parlare dell'incrocio verso S.Martino che è pericoloso essendo molto stretto. Chi se ne deve occupare?