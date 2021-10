Osterie d'Italia 2022, i ristoranti dell'Umbria premiati da Slow Food

Slow Food premia con la chiocciola sei ristoranti umbri. Sei le insegne inserite nella Guida alle Osterie d’Italia 2022.

"L’ottimo risultato delle osterie, anche quando messe a confronto con altre realtà del settore ristorativo, è un diretto riflesso della struttura delle stesse - commenta uno dei due curatori della Guida, Eugenio Signoroni - la maggior parte infatti sono locali gestiti a livello familiare o amicale, il che ha permesso una flessibilità e un adattamento notevole durante periodi di grande cambiamento come quello appena vissuto, perché liberi da logiche economiche molto più rigide, impostate. Un altro elemento è dato dalla peculiare accoglienza di questi luoghi, facilmente riconosciuti dal pubblico: alla riapertura dei ristoranti, siamo stati testimoni di una letterale presa d’assalto delle osterie che ha portato a un numero di download dell’App di Osterie d’Italia pari solo al numero di download che registriamo nel periodo natalizio. Non per ultimo, resta il fatto che le osterie siano (e siano anche riconosciute) come luoghi più accessibili, nel prezzo come nel servizio, nel modo di porsi, nella cucina. Come già dimostrano i numeri della Guida 2022, siamo convinti che quello dell’osteria sarà il modello ristorativo che meglio reggerà".

"Il 2022 sarà l’anno della riscossa e la pandemia lo ha già dimostrato: la prova di resilienza che le trattorie e osterie italiane hanno dato dimostra quanto queste siano la vera spina dorsale della ristorazione italiana. Forse alcune di loro non sono ancora protagoniste sui media, ma anche questo sta velocemente cambiando. Perché le nostre osterie stanno cambiando, e in fretta. D’altro canto già da un po’ i cuochi stellati in cerca di una tavola si fanno consigliare dagli amici una valida trattoria. Vorrà pur dire qualcosa", aggiunge Marco Bolasco, curatore della Guida con Eugenio Signoroni.

Osterie d'Italia 2022, le chiocciole dell'Umbria

L’Acquario

Castiglione del Lago (PG)

La Miniera di Galparino

Città di Castello (PG)

Tipico Osteria dei Sensi

Montone (PG)

I Birbi

Perugia

Stella

Perugia

Il Capanno

Spoleto (PG)